Sport in tv oggi domenica 3 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 3 settembre 2023) Sarà una giornata riccain tv ed inquella di: ini Mondiali di canottaggio e basket (maschile), gli Europei di volley (maschile e femminile), il ciclismo con la Vuelta, i motori con la F1, la MotoGP ed il Motocross, e molto altro ancora. Con le prime batterie del canottaggio si apriranno i Mondiali 2023, ina Belgrado, in Serbia, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia sarà al via in tutte le 7 specialità, delle quali cinque olimpiche, previste. All’Ippodromo di San Siro a Milano si disputerà la finale individuale degli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione: ini due round della terza competizione, una Tabella A con ostacoli alti ...