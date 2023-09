"Noi non prendiamo neanche un euro dalloCalcio, tutto il guadagnato viene reinvestito nel club". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):...CALCIATORI NON ESPULSI PERNEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI ...VERRE Valerio (Sampdoria) PRIMA SANZIONE ABIUSO Fabio (Modena) AMIAN ADOU Kelvin () ...CALCIATORI NON ESPULSI PERNEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI ...VERRE Valerio (Sampdoria) PRIMA SANZIONE ABIUSO Fabio (Modena) AMIAN ADOU Kelvin () ...

Spezia, proteste dei tifosi per il mercato. Platek: “Pensiamo al futuro” ItaSportPress

Alla chiusura del mercato, sono più le cessioni che le entrate in casa Spezia e i tifosi non ci stanno. Protesta contro la gestione Platek ...Duecento tifosi dello Spezia si sono recati questa mattina al campo di allenamento di Follo in Val di Vara e poi al Picco, dove era in corso un sopralluogo ...