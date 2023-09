Spezia-Como | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 settembre 2023) Il campionato cadetto prosegue la propria corsa affrontando la quarta giornata, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerto. La sfida nello specifico, in programma oggi alle ore 18:30, mette di fronte allo stadio Alberto Picco lodi Massimiliano Alvini e ildi Moreno Longo. Ecco le ultime news relative al match con lee laTV.B: ultime e pronostico della sfida Photo credits:1907La gestione delle energie e il probabile turnover dopo le prime giornate sarà un elemento chiave per le due compagini. Loha conquistato un punto nei due match giocati, pareggiando per 3-3 all’esordio col Sudtirol ma perdendo malamente ...