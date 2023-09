Il tecnico aquilotto sul nuovo acquisto Elia: "Potrebbe venire a Cesena, ma non è ancora in ...A disposizione: Reti: La presentazione del match QUIdovrebbe affidarsi al modulo 4 - 4 - 2 con Dragowski tra i pali e con Amian, Mühl, Nikolaou e Bastoni pronti a formare il blocco ...Allenatore: Mignani- Como(4 - 4 - 2): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni; Kouda, Esposito, Bandinelli, Cassata; Moro, Antonucci. Allenatore:Como (4 - 3 - 1 - 2): ...

Spezia, Alvini fiducioso per il Como. Il probabile 11 a fine mercato ItaSportPress

Stasera in campo per affrontare il Como, lo Spezia presenterà un nuovo undici influenzato dalle ultime frenetiche ore di mercato. Queste le parole di Alvini: "Il Como è una squadra forte, con ...La Serie B torna protagonista con Brescia-Cosenza per chiudere il proprio 4° turno: in campo anche Sampdoria e Spezia, il Venezia per confermarsi ...