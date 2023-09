Spalletti | finalmente un ct che non si trincera dietro l’alibi della mancanza di attaccanti Il Giornale

(Di domenica 3 settembre 2023) Ieri il nuovo commissario tecnicoNazionale italiana, Luciano, è stato presentato in conferenza stampa. Un uomo felice e un italiano completo, lo definisce Franco Ordine su Il, elogiandoper aver rotto con il passato e per aver abbandonatofatto proprio dai suoi predecessori, ovvero il continuo richiamo all’assenza divalidi per la Nazionale. Bisogna ricordare, scrive Ordine, che il Mondiale del 2006 l’Italia lo ha vinto grazie ai gol di qualche difensore. Ordine scrive: “Non ci vuole molto per capire che Luciano, da ieri mattina, è un italiano felice, un italiano completo. È come se avesse ottenuto, alla bella età di 62 anni, con la maturità piena dell’anagrafe econoscenza ...

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) L' Italia haun allenatore felice, Luciano, scrive Claudio Savelli su Libero. Mancini felice non era più da mesi. La Nazionale, per la prima ...... non è però bastata al Napoli per evitare la sconfitta, e così si aprono le prime crepe nel progetto di Garcia, già in ritardo di 3 punti rispetto a. Sarri invece puòsorridere: ...TORINO GENOA GILARDINO Infine sulla convocazione in nazionale di Retegui da parte di: 'Sono contento per Mateo e felice per mistere il suo nuovo incarico: è un amico, lo conosco,...

Italia, finalmente Spalletti: "È un sogno che parte da molto lontano ... GonfiaLaRete

All'esordio da titolare, l'attaccante ha segnato una doppietta giocando una splendida partita. Il ct ha spiegato con lo scarso minutaggio la mancata convocazione dell'ex West ...La Curva Nord dopo le polemiche e le contestazioni delle prime giornate di campionato, in riferimento a quanto accaduto – probabilmente -, anche sul finale della passata stagione, chiarisce la polemic ...