Spalletti è un uomo felice e l’Italia finita nel limbo dell’apatia ne aveva bisogno Libero

(Di domenica 3 settembre 2023)ha finalmente un allenatore, Luciano, scrive Claudio Savelli su. Mancininon era più da mesi. La Nazionale, per la prima volta, ha un commissario tecnico più importante del suo status. Savelli scrive: “Lucianoè un, al contrario del predecessore Mancini che da mesi non lo era più”. Diversi gli accenni alla felicità, da parte dell’ex allenatore del Napoli, ieri, nella conferenza stampa di presentazione. Si è detto «felicissimo sin dalla prima telefonata di Gravina», ha dichiarato che cerca «la felicità ma di solito non riesco ad essereda solo», che «Napoli e i napoletani sono stati la mia felicità, ora lo è la Nazionale», e ancora che «anche i calciatori devono essere ...

Andrea Colombo della sezione di Como coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Palermo, il quarto...in campionando facendo registrare la prima sconfitta in campionato del Napoli di Luciano..."L'augurio che posso fare aè che in tempi rapidi si possa per te aggiungere una nuova ... Parla schietto, daabituato a sussurrare ai cavalli della sua tenuta di Montaione, a un tiro di ...... l'che dovrà condurre l'Italia all'Europeo del prossimo anno in Germania e al ritorno in un ... ha lanciato molti giovani e scoperto talenti utili' ha spiegato, che ha proseguito: '...

Spalletti e l'Italia: l'uomo giusto per un calcio romantico Tuttosport

Il nuovo ct della Nazionale non ha distillato la propria emozione che era davvero tanta ma l'ha sublimata nel racconto di sé e della sua visione del calcio ...Il nuovo ct della Nazionale non ha distillato la propria emozione che era davvero tanta ma l'ha sublimata nel racconto di sé e della sua visione del calcio ...