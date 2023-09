“Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati” | da 4 mesi sono genitori di una bambina

Nelle scorse settimane era emersa la voce che la campana avrebbe potuto prendere il posto di, divenendo la nuova Bonas del programma. Su tale indiscrezione è intervenuta direttamente ...Nelle scorse ore si è parlato di una crisi nera in corso trae Alessandro Basciano . Novella 2000 ha dato poi aggiornamenti sulla situazione, spiegando che la coppia non esiste più. Secondo il magazine diretto da Roberto Alessi, che ha ...Alessandro Basciano esi sono lasciati . Questo è ciò che emerge tramite le notizie esclusive provenienti dai colleghi di Novella 2000 che hanno ricevuto questa soffiata proprio in queste ultime ore. ...

“Alessandro Basciano e Sophia Codegoni si sono lasciati”: l’indiscrezione di Novella 2000 Il Fatto Quotidiano

Antonella Fiordelisi a Pechino Express con Sophie Codegoni Ecco le ultime indiscrezioni in merito all'ex gieffina.Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono sempre stati attenti a non snobbare i propri fan, offrendo sempre l’immagine di una coppia serena e felice sia nel lavoro che nel proprio privato. La nascita ...