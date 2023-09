Sophie Codegoni conferma la crisi con Basciano | Momento delicato

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni arriva la conferma della crisi trae Alessandro Basciano , e la fonte è la più attendibile possibile: la stessa ex gieffina. Nell'ultima settimana sono state numerose e insistenti le voci di una rottura tra la ...La crisi trae Alessandro Basciano sembra essere ormai confermata. Le voci hanno trovato una base di verità nelle parole della neo mamma, la quale è intervenuta nelle passate ore sui social ...interviene online e svela di essere in crisi con Alessandro Basciano . Dopo un paio di giorni di silenzio social, proprio l'ex tronista ha scritto un lungo post svelando come stanno le ...

Sophie Codegoni: Momento delicato per me e Alessandro Basciano, non potevo far finta di nulla Fanpage.it

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono di nuovo in crisi È questa la domanda che, nelle ultime ore, sta circolando sul web e i fan… Leggi ...La influencer interviene in prima persona per spiegare ai fan cosa sta succedendo tra lei e il padre di sua figlia Celine Blue.