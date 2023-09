Sondaggi politici Emg | due italiani su tre hanno timore di essere colpiti da alluvioni aggiornamento 3 SETTEMBRE

(Di domenica 3 settembre 2023) Ultime notizie La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione () La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione Serpeggia la paura tra gli. Dopo gli eventi della Romagna, dove ledella scorsa settimanaprovocato 15 morti, ora ilè che l’acqua prima o poi non risparmi neanche il proprio territorio. Secondo gli ultimidi Emg per Agorà duesu tre, il 66%, temono di. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro. La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono il 75% coloro chedicoinvolti in ...

...calcolo è chiaramente che l'economia russa dovrà resistere finché non cambieranno i venti...nel finanziare l'Ucraina diminuisca e il presidente e il Congresso scendano nei. Se si ...... ora invece appare come un politico freddo e impacciato, troppo attento ae battaglie ... da anni reso più fragile dalla costante polarizzazione tra due schieramentiche ormai faticano ......(la coesione occidentale attorno all'Ucraina in politica estera; il poderoso piano per le ... I, per quanto decisamente precoci, sono poco chiari: quelli più favorevoli a Biden parlano ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia crolla mentre il Pd cresce: male anche Forza Italia, su la Lega Fanpage.it

L'ex presidente può contare su 30 milioni di elettori irriducibili ma la sua stella si appanna: troppo evidenti le menzogne alla base della sua campagna elettorale aggressiva e populista ...Smacco al presidente in Florida. Nei sondaggi il tycoon stravince tra i Repubblicani col 59% ...