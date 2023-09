Sondaggi | Fratelli d’Italia si consolida come primo partito italiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Stabilmentecon 28,5% si conferma ilscelto da oltre unsu quattro. Staccato il Pd, inchiodato al 20,3%. Nettamente dietro i grillini al 15,5%. Quarta posizione per Forza Italia con il 10,2%. Subito dietro la Lega all’8,9%. Già di qui i piccoli partiti: Azione al 3,6%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,5%, Italia Viva al 2,6%, +Europa al 2,5%. E’ la graduatoria dei partiti italiani stilata dal recenteo Dire-Tecnè.

