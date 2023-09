Sky | «Garcia deve ancora conoscere i suoi calciatori | era meglio Elmas al posto di Kavara»

(Di domenica 3 settembre 2023) A Sky Sport, Massimo Ugolini è intervenuto per commentare l’avvio di campionato del Napoli e soprattuto la sconfitta rimediata ieri contro la Lazio di Sarri che ha lasciato scontenti i tifosi azzurri. «Ieri Lobotka ha fatto la miglior e partita di avvio campionato, più impreciso nei passaggi e nelle verticalizzazioni ma è nelle sue medie. È ovvio che stia mancando qualcosa al Napoli soprattutto nella gestione di questo lungo precampionato, perché nelle prime partite è una costante che il Napoli cali nel secondo tempo. Ieri si è visto vistosamente soprattutto considerando i meriti della Lazio di Sarri. È ovvio che è presto per dare giudizi, ma in città l’ambiente si scalda perché il Napoli era in testa alla classifica da 40 partite, perché sono i campioni e perché ha perso in malo modo contro i secondi dello scorso campionato. È una sconfitta che lascia il segno sui tifosi, però ...

