Sinner svela i segreti del suo US Open | Burraco | Central Park e… pisolino pomeridiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Una partita a carte, una passeggiata nella natura, il dolce dormire. Il tennis impetuoso e fisico lascia spazio ad una routine semplice e serena, per sciogliere un po' la tensione, per ritrovare le ...

A Wimbledon era la tranquillità di casa a ispirare, a New York è il verde e il riposo senza rinunciare mai a un po' di competizione: "Giochiamo tanto a carte, adesso a burraco me la cavo ...Il nativo di Amburgo non è stato però particolarmente fortunato con il sorteggio, visto che agli ottavi potrebbe incrociare l'italiano Jannike ai quarti di finale, nel caso, il numero uno ..."La conquista del primo Masters 1000 è stata importante per Jannik, ci era già andato vicino a Miami e a Montecarlo. Aver vinto significa molto a livello mentale" . Coach Simone Vagnozzi, direttamente ...

Agenzia Il ligure supera il britannico 6-3 6-4 6-3 – Impresa di Matteo Arnaldi agli Us Open: il tennista ligure supera il britannico Norrie, testa di serie n.16 del seeding ,con il… Leggi ...Guai a sottovalutare il cammino che potrà compiere Alexander Zverev nell'edizione 2023 degli Us Open. Il tennista tedesco è tornato a esprimersi a grandi livelli e sarà un osso duro per tutti gli ...