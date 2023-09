Sicurezza energetica. I dossier del sottosegretario americano Pyatt a Roma

(Di domenica 3 settembre 2023) La prossima settimana Geoffreydi Statoa capo del Bureau of Energy Resources, sarà aper incontrare funzionari del governo italiano e rappresentanti del settore privato con cui discuterà di, transizione energetiche e sostegno all’Ucraina. A spiegarlo è una nota del dipartimento di Stato sul viaggio europeo di, diplomatico di carriera e già ambasciatore in Grecia e Ucraina, che farà tappa anche a Bucarest, innia, per partecipare al summit dell’Iniziativa dei tre mari. Quattro i possibili temi della visita adi. Primo: lamentre ci si avvia al secondo inverno dopo l’inizio ...

Il ministro dell'Ambiente e della, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia al Forum Ambrosetti a Cernobbio la convocazione al ministero il 21 settembre di istituzioni e imprese per la prima riunione della 'Piattaforma ...... l'azienda ha recentemente collaborato con l'Università di Uppsala, e l'azienda... sistemi di software e uno sviluppo molto complesso per garantire ladel mezzo, gestire il ...Il ministro Pichetto Fratin Intanto, il ministro dell`Ambiente e della, Gilberto Pichetto Fratin, ha convocato per il prossimo 21 settembre la prima riunione della 'Piattaforma ...

Il capo del Bureau of Energy Resources è atteso in Italia la prossima settimana. In agenda il secondo inverno di guerra, la transizione all’energia pulita, il G7 e gli investimenti ...La prima riunione con istituzioni e imprese sarà il 21 settembre. Salvini: "Sono convinto che nell'arco di dieci anni si possa inaugurare ...