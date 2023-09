Siccità in Toscana | 500 mila euro a favore dei Consorzi di bonifica per progettare invasi e reti irrigue

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 settembre 2023) La Regione ha approvato il sostegno economico alla progettazione definitiva ed esecutiva fatta daididi una serie di interventi sudell’agricoltura. Per fronteggiare l’emergenzache si è verificata nel 2022, la Legge di stabilità per l’anno 2023 ha infatti autorizzato l’erogazione di un contributo, fino a un massimo di 500.000deidi, per realizzare opere utili a potenziare lo stoccaggio di acqua e la sua distribuzione. Per rendere compatibile l’attuazione delle attività di progettazione con i tempi di erogazione del contributo, sono state introdotte nuove modalità individuando gli ...