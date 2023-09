Si superano di nuovo i 30 gradi | Sottocorona avvisa tutti sul ritorno del caldo

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 settembre 2023) Una situazione serena e che tranquillizzagli italiani che hanno scelto di godersi qualche giorno libero a settembre invece che ad agosto. Il meteorologo Paolofornisce le sue previsioni meteo nella puntata del 3 settembre di Omnibus, talk show di La7: “Per la giornata di oggi ci sono alcune velature, con aria calda e umida, dovuta all'alta pressione che scorre a quote più alte. Qualche pioggia debole al nord-est. Per domani, lunedì 4 settembre, scompaiono quasi del tutto le piogge, schiarite pure al centro-sud, le velature tendono a scomparire con una certa facilità non essendo molto spesse. Passando a martedì 5 settembre vediamo che non resta sostanzialmente nulla, non ci sono neanche deboli piogge, con un tempo stabile e poco nuvoloso. Oggi ci saranno forti venti sul mare di Sardegna, possono provocare un moto ondoso ...