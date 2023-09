Si rivoluziona l’istituto della sospensione a scuola | in arrivo attività sociali

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 settembre 2023) “Sto per presentare un disegno di legge, saremo operativi appena il Parlamento lo approverà. Si, che si attuerà stando a. Oltre i due giorni lo studente dovrà partecipare addi cittadinanza solidale”. Ad anticiparlo è il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervistato dal CorriereSera. “Saranno gli uffici scolastici regionali a fare convenzioni con i soggetti preposti, dalla Caritas alle case di riposo, dove gli studenti potranno prestare la loro opera di volontariato. Le scuole poi sceglieranno dove far svolgere queste. L’obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza ...