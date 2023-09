Si ricordano solo se morti | la vergogna di Pd e Repubblica | chi li massacra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Il titolo a tutta pagina sudi ieri costituisce un momento di sincerità improvvisa, per quanto inconsapevole, un lapsus giornalistico che cela un lampo di autocoscienza: «Erano operai». Pensa un po', esistono ancora, e per la testata di riferimento del progressismo 5.0 (qui sta l'ammissione involontaria) è una notizia. Pensa un po', Kevin Laganà, Michele Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa, Giuseppe Saverio Lombardo, «erano operai», e nonin quella maledetta mezzanotte, quando un treno che non doveva esserci li ha travolti, non erano operaiquando hanno smesso di essere uomini. Erano operai il giorno prima e il giorno prima ancora, vivevano da operai, sudavano da operai, sognavano da operai, quotidianità novecentesca mista a ipermodernità social. Perè una rivelazione, tanto che ...