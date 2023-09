Shock Gb | imam a Birmingham insegna come si lapidano le adultere

(Di domenica 3 settembre 2023) In un video diventato virale sui social, l'principale della moschea di Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale nota per le posizioni estremiste a, in Inghilterra, ...

In un video diventato virale sui social, l'principale della moschea di Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale nota per le posizioni estremiste a Birmingham, in Inghilterra, spiega in un sermone come si esegue ...Questa incredibile "lezione su come lapidare correttamente una donna" viene pronunciata da Zakaullah Saleem, undella Green Lane Mosque di Birmingham , una moschea della seconda maggiore città ...In un video diventato virale sui social, l'principale della moschea di Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale nota per le posizioni estremiste a Birmingham, in Inghilterra, spiega in un sermone come si esegue ...

Shock Gb, imam a Birmingham insegna come si lapidano le ... Agenzia ANSA

In un video diventato virale sui social, l'imam principale della moschea di Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale nota per le posizioni estremiste a Birmingham, in Inghilterra, ...Zakaullah Saleem dal pulpito: “Bisogna scavare una buca profonda per ricoprire le parti intime e salvare il pudore, poi...”. Il filmato sul canale YouTube ...