Shay Given afferma che il Newcastle ha commesso un errore non ingaggiando il difensore del Man UTD

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 settembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo, Harry Maguire avrebbe dovuto essere acquisito dalUnited dal Manchester United durante la finestra di mercato estiva. All’inizio di questa settimana, il Daily Mail ha riferito che ilera interessato a Maguire e potrebbe fare una mossa per ilche guadagna £ 200.000 a settimana. Dato ritiene che ilabbiaunnonMaguire negli ultimi giorni della finestra di mercato. “Penso che gli affari siano andati bene. Forse avrei guardato il centrocampista, se devo essere sincero. “Quelli come Harry Maguire. Sarebbe entrato e li avrebbe aiutati sul retro? Fabian Schar ha avuto i suoi problemi di infortunio, Sven Botman è un ...