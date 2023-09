Sgarbi | «Il vincolo su San Siro è stato imposto dalla legge»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Le parole di Vittorio, Sottosegretario alla Cultura, sulle intenzioni del governo per lo stadio SanVittorioha parlato a Il Giornale. Il Sottosegretario alla Cultura si è espresso sul futuro di Sanper Milan ed Inter. PAROLE – «La Soprintendente al tempo delle mie indicazioni (non intimidazioni) sulla obbligatorietà del, non c’era. E’ stata nominata tre mesi dopo le mie polemiche con il sindaco; e ha fatto non quello che io le ho chiesto (non c’era), ma quello che laimpone». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24