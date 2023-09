Sformato di zucchine | usa anche patate e peperoni Ha solo 210 kcal

Leggi su donnaup

(Di domenica 3 settembre 2023) Per sorprendere la tua famiglia puoi preparare un piatto succulento magari da servire a cena. La ricetta di cui sto parlando è quella dellodie pomodori che è un piatto chiaramente a base di verdure gustosissimo. Questa pietanza e così sfiziosa che nessun commensale rinuncerà a chiederti il bis. Puoi ovviamente mangiare questo piattose sei a dieta e prepararlo sarà molto sempliceper chi non è un esperto dei fornelli. Inoltre non impiegherai nemmeno tanto tempo per portarlo a termine. Insomma la preparazione è molto facile e per renderti il tutto ancora più semplice sotto troveraiil video tutorial della ricetta. Vedrai che con questa leccornia farai un figurone. e scopri come portare a tavola questo. La ...