Sfondano la linea russa Colpo di scena | cosa sta succedendo in queste ore

(Di domenica 3 settembre 2023) Le forze ucraine hanno superato in modo decisivo la primadifensivanei pressi di Zaporizhzhia, dopo settimane di minuzioso sminamento, e si aspettano avanzamenti più rapidi mentre premono sulla seconda, più debole, ha dichiarato il generale che guida la controffensiva meridionale. Così il generale ucraino Oleksandr Tarnavsky in un'intervista al quotidiano britannico The Observer. "Siamo tra la prima e la secondadifensiva", spiega. Da parte sua la Russia ha bombardato per tre ore e mezza il porto ucraino di Reni, sulle rive del Danubio, nella regione di Odessa. Le forze russe hanno lanciato nelle prime ore di domenica 25 droni Shaded di fabbricazione iraniana. Di questi, 22 sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev, mentre 2 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ...