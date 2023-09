Serie C 2023 2024 | esordio con sconfitta per l’Atalanta U23 | poker Legnago e colpo Giana Erminio

(Di domenica 3 settembre 2023)conperU23 nella prima giornata del girone A di. Per la prima volta inserita nel campionato della Lega Pro, la squadra B della Dea è partita con un ko in casa contro la Virtus Verona, un 2-3 spettacolare in cui sono proprio i bergamaschi a sbloccarla con Cissé, salvo subire la rimonta della formazione scaligera del presidente-allenatore Fresco, che ribalta tutto con la doppietta di Cesaretto e sembra chiuderla con Manfrin, mentre Ngock in pieno recupero accorcia ma non evita il ko alla formazione guidata da Modesto. Colpaccio da parte dellasul campo della Pro Patria. E’ Fumagalli a portare avanti gli ospiti nel primo tempo, poi nella ripresa il momentaneo pareggio a opera di Stanzani al ...

COPPA ITALIAD - VARESINA - VARESE 2 - 0, LE VOCI MARCO SPILLI (Allenatore Varesina): "Quello che mi interessava erano i miglioramenti a livello di equilibrio e a sprazzi l'abbiamo fatto. Non abbiamo preso ...COPPA ITALIAD - VARESINA - VARESE 2 - 0, I VOTI VARESINA BASTI 6 : Non deve compiere grandi interventi, ma sulle uscite non stecca CIUFFO 6,5 : Parte bene e spinge forte, poi rallenta ma continua a fare ......vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/] Tra Spezia e Lecce è solo pari e patta: al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando la...

Napoli - Lazio (1-2) Serie A 2023 la Repubblica

Partita dalle 16.15 a Mompiano, a porte chiuse. Le rondinelle conquistano 3 punti con un col di Bjarnason nella ripresa ...Il giovane attore franco-spagnolo è famoso per il ruolo da protagonista in “Copla mia”. Su di lui pende un mandato di arresto internazionale per violenza sessuale ...