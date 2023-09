Serie B 2023 24 | la Ternana non riesce a sfondare | contro il Bari è 0-0

(Di domenica 3 settembre 2023) Finisce 0-0 la gara dello stadio Liberato tra, con i padroni di casa che pur meritando non riescono a trovare il gol che sarebbe valso la prima vittoria stagionale. Prima frazione con poche emozioni, con le squadre piuttosto bloccate e incapaci di trovare il pertugio giusto. L’occasione più grande capita sui piedi di Falletti nel recupero, dopo una grande palla di Casasola a tagliare la difesa, ma è attento Brenno a chiudere in calcio d’angolo il diagonale sul primo palo del numero 10 della. Dall’altra parte invece il più pericoloso è stato Morachioli che a più riprese ci ha provato soprattutto con azioni personali senza però impensierire veramente Iannarilli. Nel secondo tempo cambia l’atteggiamento dellache alza ilcentro e prova a colpire. Le Fere vanno ...

EMPOLI - La Juventus di Massimiliano Allegri impegnata ad Empoli, per la terza giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. I toscani, che hanno ...La Juventus , dopo il passo falso contro il Bologna, punta a tornare alla vittoria in casa dell' Empoli . Una partita che può avere un significato ancora più importante per Dusan Vlahovic dopo l'...MILANO - Trascinata da un super Lautaro Martinez (doppietta) e da uno straripante Thuram (gol, assist e rigore procurato), l'Inter batte 4 - 0 la Fiorentina ed ottiene la terza vittoria consecutiva ...

Serie C 2023-2024: il Padova con la miglior media punti dell'ultimo quadriennio Padova Goal

Cittadella e Venezia si sfidano il 3 settembre alle 20:45 per la 4ª giornata di Serie B: info partita, Streaming Gratis, Diretta Live e probabili formazioni ...Per la squadra di Mignani si tratta del quarto risultato utile in questo inizio di Serie B. Al "Liberati" Ternana e Bari danno la sensazione di pensare più a non subire il gol che a segnare. In ...