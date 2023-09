Serie B 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori

(Di domenica 3 settembre 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all’ultimo secondo in finale dei playoff, i pugliesi del Bari puntano forte alla promozione diretta contro un’altra grande caduta del calcio italiano, che col tempo sta provando a rialzarsi: il match si terrà allo stadio San Nicola alle ore 20:30, per dare il calcio d’inizio a questo nuovo ed entusiasmante campionato di cadetteria. Qui di seguito,delle gare e la. LACatanzaro 10 Parma 10 Modena 9 Palermo 7 Sudtirol 7 Venezia 7 Bari 6 Cremonese 5 Cosenza 4 Cittadella 4 Como 4 Brescia 3 Pisa 3 Ascoli 3 Sampdoria 2 Reggiana 2 Ternana 1 Spezia 1 Feralpisalò 0 Lecco ...

EMPOLI - La Juventus di Massimiliano Allegri impegnata ad Empoli, per la terza giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. I toscani, che hanno ...La Juventus , dopo il passo falso contro il Bologna, punta a tornare alla vittoria in casa dell' Empoli . Una partita che può avere un significato ancora più importante per Dusan Vlahovic dopo l'...MILANO - Trascinata da un super Lautaro Martinez (doppietta) e da uno straripante Thuram (gol, assist e rigore procurato), l'Inter batte 4 - 0 la Fiorentina ed ottiene la terza vittoria consecutiva ...

Serie C 2023-2024: il Padova con la miglior media punti dell'ultimo quadriennio Padova Goal

Cittadella e Venezia si sfidano il 3 settembre alle 20:45 per la 4ª giornata di Serie B: info partita, Streaming Gratis, Diretta Live e probabili formazioni ...Per la squadra di Mignani si tratta del quarto risultato utile in questo inizio di Serie B. Al "Liberati" Ternana e Bari danno la sensazione di pensare più a non subire il gol che a segnare. In ...