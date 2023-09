Serie A | Torino-Genoa LIVE

... per trovare l'ultimo bisogna tornare al 19 marzo contro il- su rigore - , otto giorni ... numeri che stridono con l'ottimo rendimento della stagione passata (12 gol e 13 assist inA, ai ...Le formazioni ufficiali di- Genoa, match diA 2023/2024. Ivan Juric vuole risposte positive dai granata e dai volti nuovi. Possibile esordio per Duvan Zapata. L'altro ex Genoa, Ruslan Malinovskyi, gioca invece per ...All'Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata diA 2023/2024 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata diA 2023/2024 trae Genoa. ...

In attesa del fischio d’inizio di Torino-Genoa, match di Serie A in programma alle ore 18:30 di domenica 3 settembre, a prendersi la scena all’Olimpico Grande Torino è la Curva Maratona, sede del tifo ...Serie A 2023/2024, 3a giornata. Le ultime notizie sulla partita Torino-Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.