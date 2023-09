Serie A | risultati terza giornata e classifica oggi

Questo tipo di inquinamento è associato a unadi gravi problemi di salute , tra cui malattie ... Il Dragone ha iniziato a combattere seriamente lo smog nel 2014, e isono evidenti. L'...Inter e Milan in testa Idella terza giornata del campionato diA 2023 - 2024 e la classifica.Sassuolo - Verona 3 - 1 Roma - Milan 1 - 2 Bologna - Cagliari 2 - 1 Udinese - Frosinone 0 - 0 Atalanta - Monza 3 - 0 Napoli - Lazio 1 - 2 Inter - ...Per il Lecce treutili di fila, due vittorie e un pareggio: non accadeva dal 2004 - 2005. La Salernitana cerca ancora il primo successo stagionale.

Serie B, risultati della 4^ giornata: vittorie per Catanzaro, Brescia e Como Sky Sport

Si sono giocate le gare del Primo Turno di Coppa Italia serie D, in campo molte potenziali avversarie della nuova Reggina nel girone I. Fuori le reggine Locri e Gioiese, che cadono sul campo ...I bianconeri espugnano il Castellani, nerazzurri rullo compressore Nemmeno un pareggio nelle quattro gare giocate oggi. L’Inter supera la Fiorentina per 4-0 e resta così a punteggio pieno. Il Torino i ...