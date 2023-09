Serie A | risultati terza giornata e classifica oggi

(Di domenica 3 settembre 2023) Inter e Milan in testa Idelladel campionato diA 2023-2024 e la. Sassuolo-Verona 3-1 Roma-Milan 1-2 Bologna-Cagliari 2-1 Udinese-Frosinone 0-0 Atalanta-Monza 3-0 Napoli-Lazio 1-2 Inter-Fiorentina 4-0 Torino-Genoa 1-0 Empoli-Juventus 0-2 Lecce-Salernitana 2-0. Inter e Milan 9 punti; Juventus e Lecce 7; Napoli, Atalanta e Verona 6; Fiorentina, Bologna, Frosinone e Torino 4; Lazio, Sassuolo, Genoa, Monza 3; Salernitana e Udinese 2; Roma e Cagliari 1; Empoli 0. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Questo tipo di inquinamento è associato a unadi gravi problemi di salute , tra cui malattie ... Il Dragone ha iniziato a combattere seriamente lo smog nel 2014, e isono evidenti. L'...Inter e Milan in testa Idella terza giornata del campionato diA 2023 - 2024 e la classifica.Sassuolo - Verona 3 - 1 Roma - Milan 1 - 2 Bologna - Cagliari 2 - 1 Udinese - Frosinone 0 - 0 Atalanta - Monza 3 - 0 Napoli - Lazio 1 - 2 Inter - ...Per il Lecce treutili di fila, due vittorie e un pareggio: non accadeva dal 2004 - 2005. La Salernitana cerca ancora il primo successo stagionale.

Serie B, risultati della 4^ giornata: vittorie per Catanzaro, Brescia e Como Sky Sport

Ecco tutti i risultati della quarta giornata di Serie B 2023/24 e la classifica. Il Catanzaro aggancia il Parma in testa.(Adnkronos) – I risultati della terza giornata del campionato di Serie A 2023-2024 e la classifica. Sassuolo-Verona 3-1 Roma-Milan 1-2 Bologna-Cagliari 2-1 Udinese-Frosinone 0-0 Atalanta-Monza 3- ...