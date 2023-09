Serie A | Lautaro schianta la Fiorentina | è 4-0 Inter Radonjic regala il successo al Torino sul Genoa

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Milano in vetta allaA. Dopo ildel Milan, arriva la risposta dell’, che ara lacon un netto 4-0 e raggiunge dunque in cugini in cima alla classifica a punteggio pieno. Dall’altra parte è una pesante lezione per i toscani, al primo ko stagionale in campionato. I nerazzurri ci mettono ventiquattro minuti per sbloccare la sfida contro i viola, con il primo gol di Marcus Thuram. Dimarco si libera sulla sinistra e mette in mezzo un cross delizioso per il figlio d’arte, che sovrasta Biraghi e battendo Christensen. La squadra di Inzaghi chiude poi i conti nel primo quarto d’ora del secondo tempo, rendendo inutile lo stravolgimento del fronte d’attacco di Italiano: prima l’ennesimo gol disu assist di Thuram al 53?, poi il francese si procura anche il calcio di rigore ...