Serie A | Inter-Fiorentina | parte la viola col calcio d’inizio

Marcus Thuram, attaccante dell', ha parlato nel pre partita della sfida diA contro la Fiorentina Marcus Thuram, attaccante dell', ha parlato ai canali ufficiali del club nel pre partita della gara contro la ...Il 3 settembre, alle ore 18:30, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si terrà l'attesissimo match- Fiorentina, valido per la terza giornata del campionato diA. Scopriamo ...ApprofondimentiA: l'cerca la vittoria con la Fiorentina

In campo Inter-Fiorentina 0-0 LIVE e Torino-Genoa 0-0 LIVE, per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Inzaghi avverte l'Inter: 'Con la Fiorentina è sempre dura' Non c'è due senza tre ...Alle 18.30 fischio d'inizio per Inter -Fiorentina, valida per la terza giornata di serie A. Seguite con noi la diretta testuale della gara. Queste intanto le ufficiali: INTER (3-5-2): Sommer; Damian, ...