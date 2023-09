Serie A | Inter-Fiorentina 4-0 | Torino-Genoa 1-0

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 3 settembre 2023) L'asfalta la(4-0) e raggiunge il Milan in testa a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Primo gol daista per Thuram, che al 24' la sblocca di testa su cross di Dimarco. Pericolosi Bastoni e Calhanoglu, Thuram due volte vicino alla doppietta. Nella ripresa palo di Dumfries, Lautaro raddoppia su assist di Thuram che si procura anche il rigore trasformato da Calhanoglu. Poker ancora del 'Toro' bravissimo nel taglio sull'invito di Cuadrado dalla destra. Destro potente e il bis è servito.1-0 Ilvince 1-0 sulcon un gol al 94' di Radonjic. Gara bloccata e nessuna occasione pericolosa da parte delle due squadre per 90'. Zapata, in campo per 64', tiene in apprensione la difesa rossoblù, ma il colombiano non basta ai ...