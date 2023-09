Serie A | De Siervo | «Danno di 1 miliardo con la pirateria | ma ora…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Luigi De, ad della LegaA, ha parlato a margine di un convegno tenutosi a Venezia riguardo lanel mondo del calcio Luigi De, ad della LegaA, ha parlato a margine di un convegno tenutosi a Venezia riguardo lanel mondo del calcio. Le sue dichiarazioni: «Oggi siamo andati a Venezia per ringraziare il nostro Parlamento che ha approvato una legge fortemente voluta dal mondo dell’audiovisivo e dello sport. Noi, che eravamo il paese più forte nel mondo del calcio, abbiamo perso forza competitiva, purtroppo nel momento della crescita delladigitale. Si stima undi oltre 1di euro in 3 anni solo per il nostro settore, oggi il mondo dell’audiovisivo tutto era riunito per ...