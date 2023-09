Serie A 2023 24 | quali sono i portieri titolari?

Leggi su 11contro11

(Di domenica 3 settembre 2023) In ottica fantacalcio, ci si sofferma suidella/24. Il mercato estivo si è aperto da poco, ma già molti club simessi al lavoro, alcuni anche per coprirsi meglio tra i pali. Pochi dubbi per Juventus, Milan, Napoli e Roma, dove le gerarchieben delineate. Molte certezze anche per le squadre di metà classifica, con le idee ormai chiare. Idella/24 Il mercato estivo sta regalando molti colpi in ogni reparto e diverse squadre stanno portando avanti alcune trattative per assicurarsi le prestazioni diin grado di garantire esperienza e sicurezza tra i pali. I club ancora in bilico sembrano essere Empoli, Frosinone e ...