Serena Bortone | “perché l' hanno fatta fuori” | terremoto in Rai | gira una voce…

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023)è statada Rai 1 nonostante i buoni ascolti“troppo inclusiva”. È l'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela, che su Dagospia dà conto anche del fatto che la conduttrice prenderà il posto di Massimo Gramellini, trasferitosi a La7. Ladebutterà su Rai 3 nella serata di sabato 23 settembre: erediterà quindi il programma di Gramellini, che però non si chiamerà più “Le Parole” ma in una maniera differente. Una “retrocessione” per la conduttrice, che con Oggi è un altro giorno era riuscita a imporsi e a farsi apprezzare dai telespettatori di Rai 1. Il suo addio è infatti stato polemico: “Siate liberi, siate autentici. A qualsiasi prezzo”, aveva dichiarato in occasione dell'ultima puntata di stagione di Oggi è un altro giorno. “Il popolo ...