Seconda fase Mondiali di Basket 2023 | l’Italia batte Portorico e vola ai quarti dopo 25 anni

(Di domenica 3 settembre 2023) Venticinquel’ Italia torna di nuovo tra le migliori otto squadre del mondo. Nelladi, gli azzurri battonoper 73-57 qualificandosi per idi finale. Il match viene deciso negli ultimi dieci minuti quando Tonut e Melli rompono definitivamente l’equilibrio che era regnato tra le due squadre.DI: ITALIA-73-57un inizio di marca portoricana, gli azzurri prendono le redini del match con un parziale di 15-0. Waters, per gl avversari, interrompe il dominio delportandosi a -5. I ragazzi ...

L'Italia batte Portorico per 73 - 57 nel primo match delladi Mondiali di basket 2023 e si qualifica per i quarti di finale del torneo, centrando un risultato che mancava dal 1998. La Nazionale del ct Pozzecco tira male da 3 (9/34) ma sfrutta l'...Reduce dall'impresa con la Serbia, l'Italbasket si è imposta anche nell'ultima gara dellaa gironi del Mondiale 2023. A Manila va in scena un match di continui botta e risposta e ...E che regala all'Italia la possibilità di sfidare Stati Uniti o Lituania nellasuccessiva. ... viceversa, con la vittoria dei caraibici, la squadra di Pozzecco finisce). L'incrocio agli ...

In palio, nei Gruppi J e K, il primo posto del girone in due sfide con quattro squadre già qualificate ai Quarti di finale ...