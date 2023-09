Scuola | Valditara | Obbligo di volontariato per gli studenti sospesi

...e mutui, in arrivo la stangata d'autunno: 1.600 euro Si potrà essere rimandati anche in condotta Novità anche sul voto in condotta. 'Farà media - conferma- anche nelle scuole ...... essere valutata da colleghi più giovani che mi vedono per la prima volta e decretare l'ammissione Devo ricominciare daccapo Ma scherziamo Ora ricomincia la, ed io mi sento persa. Sono ...... i primi a tornare tra i banchi disaranno quelli della provincia di Bolzano, gia' da ... Giuseppe, c'e' quella dei tutor: nelle scuole superiori ci saranno 40mila tutor e 10 mila ...

L'anno scolastico inizia con le incognite di sempre: dalle classi pollaio all'incertezza sull'organico. Il nodo delle cattedre ... Il Fatto Quotidiano

Pronto il disegno di legge: "Resteranno a scuola e dovranno partecipare ad attività di 'cittadinanza solidale'". Novità anche sulla condotta ...LAMEZIA TERME «Il costo dei libri già rispetto all’anno scorso è quasi raddoppiato. Nella scuola media inferiore e in quella superiore siamo ad una spesa media che può andare dai 700 ai 900 euro e ...