Scuola troppo cara? Presto cambierete idea | ecco quanto pagano i Ferragnez per la retta di Leone

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 3 settembre 2023) I costi in aumento per l’acquisto dei libri e del materiale scolastico preoccupano molte famiglie, ma sapete quando spendono iper mandare? Il piccoloLucia Ferragni, primogenito della ricca e famosissima coppia composta dalla influencer Chiara Ferragni e dal rapper e presentatore Fedez, ha ora l’età giusta per cominciare a frequentare le scuole elementari., che è nato negli Stati Uniti, studierà ancora in Italia. Ovviamente non in unapubblica.costa ladiLucia Ferragni, il figlioletto di Chiara Ferragni (Foto: Instagram @) – ilovetrading.iIhanno deciso di iscriverso di nuovo alla St. Louis ...