Scuola | ritorno sempre più vicino | Valditara annuncia novità

(Di domenica 3 settembre 2023)piùper milioni di studenti: il ministro Giuseppehato importantissimeLo aveva già ribadito in un’altra occasione, ma anche al ‘Corriere della Sera‘ ha specificato che quest’anno ci saranno molte ed importantissimenel mondo della. Parola di Giuseppe. Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha confermato la riforma (che era statata già nel mese di giugno, per quanto riguarda sia le sospensioni che la condotta. Vale a dire che chi verrà sospeso dovrà restare ae avrà l’obbligo di fare volontariato. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe(Ansa Foto) ...

Scuola, ritorno in classe con l'incubo dei rincari: una risma di carta da 4 a 7 euro, diari e zaini costano 20 euro in più Corriere Milano

Impara 41 Lingue con Mondly: offerta imperdibile al 96% di sconto sul piano a vita per il tuo ritorno a scuola.La primaria faentina è pronta ad accogliere i bambini. Problemi solo per palestra e laboratori didattici. L’assessore Martina Laghi: "Accordo con la piscina comunale per l’educazione motoria".