Saudi Pro League | Gabri Veiga colpisce subito | cosa è successo

(Di domenica 3 settembre 2023) Ha impiegato pochissimo, appena 6' per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi peccato solamente che poi la squadra è stata travolta dall' Al Fateh . Il sogno di mercato dell'estate del ...

Ha impiegato pochissimo, appena 6' per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi peccato solamente che poi la squadra è stata travolta dall' Al Fateh . Il sogno di mercato dell'estate del ...AL ITTIHAD SERGIO RAMOS - Come riferisce Sportitalia , il difensore spagnolo, 37 anni e svincolato dopo il biennio al PSG, dovrebbe firmare a breve con l' Al Ittihad , altro club della...Pessima serata per Roger Ibanez e Merih Demiral, la coppia centrale dell'Al Ahli che la nostra Serie A conosce benissimo avendoli visti rispettivamente con le maglie di Roma e Atalanta negli ultimi ...

Salah rifiuta la Saudi League e lo stipendio più alto al mondo QuiFinanza

Sergio Ramos giocherà nell'Al Ittihad nella Saudi Premier League. La notizia è stata data dal quotidiano spagnolo Marca. Il difensore ritrova quindi Karim Benzema, con cui ha giocato diverse stagioni ...C'è lo zampino dell'ex Celta Vigo nella rete dell'Al-Ahli sconfitto pesantemente in casa dell'Al Fateh ...