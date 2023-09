Saponette | ti sei mai chiesto che fine fanno quelle usate? La risposta ti sorpenderà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 settembre 2023) A molti di noi è capitato di soggiornare in alberghi o strutture ricettive e di trovarein bagno. Soprattutto quando si tratta di soggiorni di due o tre giorni, è pressoché impossibile che la saponetta 'finisca'. Cosa succede aa metà? Quando siamo in vacanza, quasi sempre la struttura ricettiva che ci ospita ci fornisce gli oggetti da bagno essenziali. Asciugamani, dentrifricio, bagnoschiuma eper lavare le mani sono quasi sempre a disposizione dell'ospite. Si tratta di una cortesia molto apprezzata, perchérisparmiare peso e volume in valigia. Leper le mani si trovano in un involucro di carta o di plastica e, pertanto, quando non vengono aperte, rimangono per l'ospite successivo. Molti di noi, però, anche per sentire l'odore del ...