Sanità | Calenda | ‘punti di contatto con Schlein? Taglio liste d’attesa’

(Di domenica 3 settembre 2023) Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Con Ellypenso che ci siano dei punti disu cui si può lavorare, al di là del salario minimo, come la questione sanitaria”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a margine del suo intervento al forum di Cernobbio.“La nostra proposta -spiega- è se l’ospedale se l’ospedale ti può assicurare una tac nel giro di due mesi te la fa l’ospedale, altrimenti la fai dove credi e il governo ti ripaga. Non possiamo consentire che ci siano due o tre milioni di italiani che non si curano più perché non hanno i soldi”. Finora, invece, “la proposta della sinistra è stata di fare le case di comunità, che non funzionano perché non ci sono medici e infermieri. Dunque ci sono due piani, il primo per azzerare ledi attesa, che costa 10 miliardi ...