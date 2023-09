Sanchez | ci risiamo? Indisponibile con l’Inter… Ma non per il Cile!

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023) Alexisè da poco tornato a essere un giocatore dell’Inter. Arrivato a parametro zero, si attende ancora il suo secondo debutto con la maglia nerazzurra. Che non avverrà stasera contro la Fiorentina: mancanza di condizione. Ma la partenza per il Cile è già programmata. CONDIZIONE – Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari, Alexisnon sarà a disposizione neanche questa sera per Inter-Fiorentina. Ancora fuori condizione il cileno, che non si è di fatto preparato per tutta estate vista la sua situazione da svincolato dopo la scadenza del contratto annuale con l’Olympique Marsiglia. Quello che lascia perplessi, però, è il fatto che durante la sosta per le nazionali – che avverrà prima del derby contro il Milan –sarà regolarmente a disposizione con il Cile. Un film già visto, durante la sua prima avventura ...