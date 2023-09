Sampdoria | Zaza e Okaka nel casting per la punta

Commenta per primo Lanon ha trovato la punta tanto cercata durante il mercato estivo. Il rinforzo per Pirlo, ... ci sono ad esempio parecchie opzioni per l'attacco, a partire da Simone(...Simoneè un altro nome nel pieno della carriera che però al momento è senza squadra. Dopo la ... 35 anni e gli ultimi sei mesi trascorsi malamente alla......le ultime quattro gare interne contro i granata e solo contro il Bologna (1940) e la(... Attaccanti:, Belotti, Pjaca, Brekalo, Seck, Warming.

Calciomercato Sampdoria, Caicedo e Zaza svincolati: Legrottaglie ci ... ClubDoria46.it

Dopo due ko, bisogna chiudere con un risultato positivo prima della sosta. L’allenatore conferma il 4-3-3, pensa a Murru a sinistra, davanti La Gumina con ...Sul mercato degli svincolati ci sono Roberto Soriano e Nicola Sansore: la Sampdoria monitora gli ex Bologna Il calciomercato si è chiuso con un nulla di fatto nell’ultimo giorno di trattative. Ora gli ...