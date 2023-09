Sampdoria | occhi su Santi Mina | è in attesa di un verdetto per l’accusa di violenza

(Di domenica 3 settembre 2023) Lasegue le vicende di: attaccante licenziato dal Celta Vigo e indi processo perdisessuale Laha avviato i contatti con l’agente di. Il nome dell’attaccante classe ’95 è in cima alla lista dei desideri di Andrea Mancini per rinforzare il reparto offensivo. Non stanno dando risultati, infatti, i tentativi per Stefano Okaka e Felipe Caicedo. Lo spagnolo è stato recentemente licenziato dal Celta Vigo a seguito della conferma in appello della condanna a quattro anni di reclusione, condisessuale avvenuta nel 2017. I legali del calciatore hanno annunciato ricorso alla Corte Suprema e si attende il ...

Nel massimo campionato portoghese, la Liga Portugal ,puntati su Braga - Sporting Lisbona. Tornando in Italia, spazio anche alla Serie B , con il big match tra Cremonese e. Esordio ...puntati anche sul secondo match, tra Almeria e Celta Vigo, entrambe ancorate in fondo alla ... Patricks 20:45 ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE Vikingur - Argir 19:00 ITALIA PRIMAVERA 1U19 - ...Nel calcio conta far gol, lanon concretizza nel primo tempo e nel finale subisce la beffa. Finisce 2 - 1 per i veneti, ma rimane neglila positiva prestazione per almeno un'ora. Le condizioni fisiche non ottimali ...

La Sampdoria guarda agli svincolati: occhi su Sansone e Soriano TUTTO mercato WEB

Sul mercato degli svincolati ci sono Roberto Soriano e Nicola Sansore: la Sampdoria monitora gli ex Bologna Il calciomercato si è chiuso con un nulla di fatto nell’ultimo giorno di trattative. Ora gli ...Scendono in campo Cremonese e Sampdoria nella quarta giornata di Serie B: info partita, probabili formazioni, Streaming Gratis e Diretta LIVE ...