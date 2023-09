Sampdoria nuovo obiettivo in attacco | è Santi Mina | svincolato dopo la condanna per abusi sessuali

Nei minuti di recupero il Lecco torna in partita con Eusepi (L) che al 92 accorcia dile ...7 Bari 6 Cremonese 5 Cittadella 5 Cosenza 4 - Como 4 Brescia*** 3 Pisa* 3 Ascoli 3 Reggiana 2...Quarta giornata di Serie B 2023/24: Cremonese efrenano sul pareggio. Ottima prestazione per entrambe le formazioni, diverse occasioni e ...è Verna ad insaccare il pallone delvantaggio,...In entrata bene con Cabral ex Lazio e il riscatto di Antonio Candreva dallaa stagione in ...andato al Wolfsburg e soprattutto l'addio di Frattesi che difficilmente avrà un erede nel...

Sampdoria nuovo obiettivo in attacco: è Santi Mina, svincolato dopo ... Calciomercato.com

Sampdoria, Alex Ferrari ricorda i mesi passati la passata stagione a Cremona, e analizza il match: il video Un buon pareggio quello ottenuto dalla Sampdoria a ...Andrea Pirlo ha dribblato le voci che hanno accostato Santi Mina alla Sampdoria: la notizia ha fatto scalpore in ... La settimana prossima inizieremo con un nuovo spirito», queste le dichiarazioni ...