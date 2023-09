Salernitana | Sousa | 'Dia ha avuto dolore al ginocchio Mercato? Chiedete al direttore'

... darà il via alle ostilità sportive tra Lecce e. Mister D'Aversa scegli Krstovic come ... Misteral posto dell'assente Dia schiera, Bohinen e col il 3 - 4 - 2 - 1 manda in campo Ochoa; ...Commenta per primo Il Lecce e lacercano di difendere la propria imbattibilità in questo inizio di stagione dopo essere ... D'Aversa edevono trovare i migliori equilibri con tanti ...Calciomercato.it vi offre i match del 'Castellani' tra l'Empoli di Zanetti e la Juve di Allegri e del 'Via del Mare' tra il Lecce di D'Aversa e ladiin tempo realeLa Juventus e lafanno visita rispettivamente all'Empoli e al Lecce nei due posticipi che chiudono la terza giornata del campionato di Serie A. Punti ...

Paulo Sousa ha parlato prima della sfida Lecce-Salernitana soffermandosi sui motivi della mancanza di Boulaye Dia ...Sorpresa in casa Lecce: D'Aversa opta per Kaba e Krstovic dal 1', Strefezza parte dalla panchina. Paulo Sousa sceglie Botheim in attacco come sostituto di Dia. Le formazioni ufficiali: LECCE (4-3-3): ...