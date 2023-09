Salernitana | Paulo Sousa | «Siamo inferiori rispetto alla scorsa stagione»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Le parole di, tecnico della, dopo la partita dei campani contro il Lecce al Via del Mare, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Lecce. Di seguito le sue parole. DIA – «Tutte le squadre hanno bisogno di un bomber da doppia cifra, chi lotta per lo scudetto e per la salvezza. Anche i difensori fanno la differenza, oggi per vincere le partite non puoi solo difendere, devi saper attaccare. I difensori fanno parte della costruzione». É MANCATO IL GOL – «Abbiamo costruito palle gol importanti, molte di più del Lecce.fine del primo tempo eravamo in crescendo, abbiamo trovato una giocata bellissima per far tirare Candreva, il portiere ha parato. Cabral ha preso il palo nel secondo ...