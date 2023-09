Salernitana | i convocati di Sousa in vista del match contro il Lecce

Paulo Sousa, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di stasera contro il Lecce Paulo Sousa, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista ...... lain serie utile - due pareggi nelle prime due giornate di campionato - fa visita al Lecce, a propria volta imbattuta. L'attaccante senegalese è stato escluso dai: allenatore ...Il tecnico del Lecce D'Aversa ha tutta la rosa a disposizione per la partita contro la. 28 i calciatoriDal primo minuto potrebbe giocare Krstovic. L'utilizzo del montenegrino, ...

LEGGI ANCHE: Serie A, verso Juventus-Genoa: i convocati di Ballardini Per l’Inter occhio a ... dei suoi quattro scontri diretti da allenatore (2 vittorie, 2 pareggi). La Salernitana non vince in ...Salernitana, l'attaccante Dia è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di Lecce: il mercato dietro il comportamento dell'attaccante.