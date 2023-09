Salario minimo | Bersani | “Qui si continua a discutere | intanto in Germania lo stanno aumentando contro la crisi Cos’è | sono coglioni?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) “Qui sidi, mainsi sta, insieme agli stipendi, per combattere latutti?“. Lo ha detto l’ex segretario del Pd, Pier Luigi, ospite alla festa dell’Unità a Ravenna. “Non si vuole affrontare né il problema dell’inflazione né quello del lavoro. C’è chi ha dubbi sul fatto che la legge intervenga in materia di contrattazione. Ma noi siamo davanti a un fenomeno profondissimo che è dovuto al salto tecnologico secolare che stiamo vivendo, che ci porta a una frammentazione, disarticolazione del lavoro. Se non mettiamo degli argini normativi, non ci sarà nessuna contrattazione che tenga, si ...