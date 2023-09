Sabatini | «Inter ha puntato sull’esperienza Un altro club anche»

(Di domenica 3 settembre 2023) L’hasu un mix di giovani e giocatori più datati per puntare allo Scudetto. Sandroparagona la strategia a quella di unitaliano su Radio Sportiva. STRATEGIA – L’ha chiuso la sessione estiva di mercato con l’acquisto di Davy Klaassen. Il calciatore olandese è l’ultimo di tanti atleti di esperienza su cui Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno voluto puntare per arrivare allo Scudetto. Sandrofa un paragone azzardato: «Il Genoa hasicuramentecome ha fatto l’con Arnautovic, Sommer, Sz, l’ultimo Klaassen. Quello della neo-promossa mi sembra un mercato di grande impegno, ci ha messo tanta passione e tanti ...

Walterai microfoni di BeneventoNews24.it ha rilasciato alcune dichiaraizoni su Napoli, Roma, Salernitana e. Che cosa si aspetta da questa stagione di Serie A, partendo dal Napoli detentore ...Ha visto e imparato dagli errori di Pallotta , il quale grazie al lavoro diaveva messo su ... Il copione non cambia: Dybala, promesso sposo dell', viene celebrato dalla stampa come stella ...Qualche provino all'da bambino, poi gli avvii nelle giovanili del Piacenza fino all'esordio in serie C. E' lì che lo nota Waltere ne rimane folgorato. Il noto manager decide così di ...

Sabatini: "Lukaku ignobile e incomprensibile verso l'Inter. Bravi Marotta e Ausilio a non farsi... Fcinternews.it

Terza giornata di Serie A nel segno dei colpi di Lazio ed Atalanta, con contestuale caduta del Napoli: a San Siro è sold out per Inter-Fiorentina ...Il terzo turno di serie A, si chiude domani con altre quattro partite. occhi puntati su Inter-Fiorentina. I nerazzurri sono a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Cagliari e Monza.